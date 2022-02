GM de Barra Mansa recupera carro roubado em Volta Redonda

Agentes suspeitaram do veículo que estava estacionado no bairro São Luiz

A Guarda Municipal de Barra Mansa, durante ronda pelas ruas da cidade, recuperou no fim da tarde de sexta-feira, dia 18, um corsa sedan cinza estacionado no bairro São Luiz. O carro, em circunstâncias suspeitas, chamou atenção dos agentes que estavam em patrulhamento. Após consulta no sistema eletrônico, foi constatada a restrição por roubo ou furto no sistema nacional de veículos.

De acordo com a GM, o veículo, que havia sido proveniente de roubo/furto em Volta Redonda, foi encaminhado para a 90ª DP de Barra Mansa para o registro da ocorrência e está no pátio da Guarda Municipal, no Parque da Cidade, aguardando a retirada do proprietário.

O secretário de Ordem Pública, Capitão Daniel Abreu, informou que a população também pode contribuir neste tipo de ação. “Sempre que um morador perceber um veículo desconhecido estacionado em sua rua pode ligar diretamente para a Guarda Municipal ou até para a Polícia Militar. Caso não haja restrição de furto ou roubo, mas o mesmo estiver abandonado por mais de cinco dias, os agentes podem fazer a remoção para o depósito público conforme prevê o decreto nº 6212”, alertou. Foto: Divulgação