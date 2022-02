Um homem foi assassinado e outro esfaqueado no início da madrugada deste sábado (19) na Rua Édson Passos, no bairro Aterrado, em Volta Redonda. Um suspeito, de 29 anos, foi preso, e duas facas próximas ao local do crime foram apreendidas.

De acordo com a Polícia Militar, as vítimas seriam moradoras em situação de rua e teriam se envolvido em uma briga com o suspeito. Os policiais informaram que ao chegarem no local, encontraram uma das vítimas deitada na calçada com um corte profundo no braço, com muito sangramento. O Samu foi acionado e a vítima atendida. Não foi informado se ela deu entrada em algum hospital.

Em seguida, os policiais observaram o outro homem, já morto. O Samu constatou o óbito. As duas vítimas estavam sem identificação. Segundo a PM, o suspeito preso estava no local quando a polícia chegou e tentou fugir, mas foi capturado. Uma testemunha que também estava no local apontou aos policiais a localização das duas facas. Uma das facas estava em um bueiro. A PM informou que o suspeito preso estava com alguns machucados pelo corpo.

O suspeito e a testemunha foram levados para a delegacia de polícia da cidade, onde o suspeito permaneceu preso. A PM informou que o homem tem passagens por roubo, ameaça, dano ao patrimônio público e associação ao tráfico de drogas. Em depoimento, a testemunha disse que viu o momento em que o suspeito esfaqueava a vítima fatal. Ela contou ainda que a vítima ferida se machucou no momento em que tentava tirar a faca da mão do suspeito.