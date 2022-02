Jovem é preso por agredir companheira em Resende

Um jovem, de 22 anos, foi preso na sexta-feira, por volta das 9 horas, após agredir a sua companheira, de 29 anos, na Rua Almirante Saldanha da Gama, no bairro Nova Liberdade, em Resende.

Policiais militares receberam uma denúncia da mãe da vítima, de 42 anos, contando que o jovem havia agredido e ferido sua filha. Contou também que depois da agressão o suspeito não estava mais em sua residência.

Policiais saíram no encalço e conseguiu deter o acusado que foi levado para a Delegacia de Polícia, de Resende. A vítima foi levada para o Hospital de Emergência, onde foi constatada uma fratura no pé, vários hematomas nas costas e no olho.

O suspeito foi levado para a Delegacia de Polícia, onde ficou preso por agressão a jovem.