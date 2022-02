Policiais militares prendem suspeito foragido da Justiça

Agentes do 37º BPM prenderam no final da tarde de sexta-feira, por volta das 17 horas, um homem, de 36 anos, foragido da Justiça por tráfico de drogas, na Rua Dr. Cunha Ferreira, no Centro Velho, nas proximidades da Praça da Matriz, em Resende.

Durante abordagem, onde estavam quatro suspeitos, nada de ilícito foi encontrado. Porém, depois de consulta aos sistemas foi constatado de que havia um mandado de prisão expedido pela Justiça por fuga de presídio.

Ele foi preso e levado para a Delegacia de Polícia, onde vai continuar cumprindo pena.