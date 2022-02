O policial militar à paisana que matou um homem, no início da noite deste sábado (19), na Vila Mury, em Volta Redonda, foi ferido com um tiro. Ele está internado num hospital particular. O policial, que estava à paisana, levou um tiro na barriga. Ele não corre risco de morte, segundo apurou a reportagem.

De acordo com a PM, o caso ocorreu na Rua Pará, na Vila Mury (e não na Rua José Alves Pereira, como divulgado inicialmente). O agente, à paisana, estava passando próximo de uma padaria quando percebeu uma tentativa de assalto, iniciando uma troca de tiros que culminou com a morte do suspeito – não identificado até o momento desta publicação.

O tiro que atingiu o policial teria sido disparado por um outro suspeito. A PM fez buscas nas imediações, mas ninguém foi encontrado. Fernando Pedrosa/Foco Regional