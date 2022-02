Prefeitura de Resende entrega material do ano letivo de 2022

Itens são entregues de forma gradativa aos alunos da rede municipal de ensino

A Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Educação, informa que já iniciou a distribuição do material escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino. Os materiais são distribuídos de forma gradativa, desde as unidades urbanas até as rurais (uniformes e pedagógico) e vão beneficiar mais de 14 mil alunos.

Os itens são entregues de forma avulsa e cada unidade monta o kit a ser entregue aos alunos, que é correspondente a cada etapa escolar. As crianças que estão na creche ou pré-escola recebem apontador, caderneta, caderno de desenho, jogo de caneta hidrocor grossa, cola branca, caixa de giz de cera, caixa de lápis de cor, caixa de massinha, pincel, tesoura e caixa de tinta guache. Do 1º ao 5º ano é distribuído apontador, borrachas, cadernos brochurão, de desenho e meia pauta, jogo de caneta, hidrocor fina, cola branca, caixa de giz de cera, caixa de lápis de cor, lápis preto, tesoura e régua.

No caso dos alunos do 6º ao 9º ano, o kit é composto por apontador, borrachas, cadernos de desenho e espiral, caneta esferográfica, cola branca, lápis de cor, lápis preto e régua.

– A distribuição do material escolar faz parte do planejamento de modernização da rede municipal. Anualmente, entregamos os materiais para agregar ao ensino dos nossos alunos da rede municipal. Junto com a entrega de materiais, também reformulamos a merenda escolar com acompanhamento de profissionais para melhorar a qualidade do serviço prestado à população – disse o prefeito de Resende, Diogo Balieiro Diniz.

Reformulação da merenda escolar

Desde maio de 2018, os alunos da rede municipal alimentam-se de maneira mais saudável e nutritiva, quando começou a valer o novo contrato para fornecimento de merenda escolar em Resende. Desde então, as refeições servidas nas escolas passaram a conter alimentos integrais e funcionais, além de mais opções de frutas, legumes e verduras.

O planejamento nutricional foi elaborado em conjunto com as nutricionistas das secretarias de Educação e Saúde. Além disso, caso o aluno apresente alguma intolerância alimentar, o cardápio da escola é preparado de acordo com a necessidade individual.

A atual gestão vem investindo ainda em melhorias estruturais das unidades. Já foram entregues 28 unidades completamente revitalizadas ou finalizadas. Atualmente, são 19 instituições educacionais com obras em andamento e três escolas seguem em construção.