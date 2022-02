Volta Redonda emite decreto para período de Carnaval na cidade

A prefeitura de Volta Redonda emitiu decreto na sexta-feira (18) confirmando a suspensão de eventos de Carnaval em razão da Covid-19. Assinado pelo prefeito Antonio Francisco Neto, o texto estabelece a proibição de eventos, desfiles e ensaios em ruas, praças, quadras quiosques e locais similares. Também estão proibidos festas de blocos carnavalescos ou eventos de pré-Carnaval e Carnaval promovidos por iniciativa pública ou particular.

O decreto, no entanto, permite eventos intramuros, ou seja, em locais fechados, “desde que o estabelecimento possua alvará de funcionamento, autorização para sua realização, identificação do seu responsável” e cumprimento do Decreto 16.847, que estabeleceu medidas de prevenção à propagação do coronavírus.

Segundo o decreto, haverá reforço na fiscalização para coibir qualquer aglomeração, assim como verificar o cumprimento do uso obrigatório de máscaras. A fiscalização caberá à Guarda Municipal, com auxílio da Polícia Militar e aos demais órgãos de fiscalização ao não cumprimento das regras. Os infratores poderão ser multados em R$ 6,5 mil.

No mesmo decreto, ficou estabelecido o funcionamento do Zoológico Municipal, que será normal durante o período carnavalesco, exceto no próximo dia 28 (segunda-feira), quando ficará fechado, à exemplo do que já é habitual. O Parque Aquático também funcionará normalmente no período de 26 deste mês a 1º de março, observando as medidas restritivas para contenção da Covid-19. Decreto 16.999