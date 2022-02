Exemplares estão disponíveis para consultas e empréstimos as segundas, quartas e sextas, das 08h às 17h

A Biblioteca da Estação Cidadania, localizada no bairro Vila Rica/Tiradentes, administrada pela Secretaria Municipal de Cultura (SMC) conta com acervo de 4,2 mil títulos. A biblioteca funciona as segundas, quartas e sextas-feiras para consultas e empréstimos de livros, das 08h às 17h. Seguindo aos protocolos de prevenção à Covid-19, o uso de máscara é obrigatório durante toda a permanência no local.

Os títulos disponíveis são diversificados e abrangem temas como literatura brasileira e estrangeira, história, língua portuguesa, matemática, entre outros, que atingem todos os públicos, do infantil ao adulto. No acervo, também há obra em Braille garantindo a acessibilidade das pessoas com deficiência visual, o que demonstra preocupação com a inclusão social de todos os públicos à leitura.

Os títulos estão disponíveis para empréstimo, os moradores devem se cadastrar como usuário da biblioteca. Para efetuar o cadastro é necessária a apresentação do documento de identificação com foto, comprovante de residência atualizado e uma foto 3×4. Menores de 18 anos precisam apresentar uma foto, certidão de nascimento e comprovante de residência.

De acordo com Alessandra Campbell, coordenadora e bibliotecária Responsável, o usuário pode pegar até três obras emprestadas, por 15 dias, podendo ser renovadas pelo mesmo prazo, caso o usuário necessite.

Biblioteca online

Outra grande ferramenta que biblioteca oferece à comunidade em geral é a Biblioteca Online, onde constam todas as obras disponíveis no acervo, que podem ser pesquisadas pelo título, autor ou por assunto de interesse.

Os usuários podem acessar a Biblioteca Online através do site da Secretaria de Cultura de Volta Redonda: https://cultura.voltaredonda.rj.gov.br/

“Nessa pesquisa, o usuário consegue verificar quantos exemplares existem e sua disponibilidade, ou seja, é uma ferramenta muito importante para que as pessoas possam consultar nosso acervo de onde ela estiver, seja pelo celular ou computador. O link para acesso à biblioteca online está na página da Secretaria de Cultura de Volta Redonda”, explicou Alessandra Campbell.

A estação

A Estação Cidadania é um espaço de articulação, que envolve o trabalho das secretarias municipais de Ação Comunitária (Smac), Cultura (SMC) e Esporte e Lazer (Smel) com atividades integradas.

A estação funciona em um prédio de quatro andares, com biblioteca, cine teatro, salas de oficinas e informática, pista de skate e outros espaços para convivência.

No local, há o Cras (Centro de Referência à Assistência Social) Sylvio de Freitas Martins, que atende aos moradores dos bairros: Vila Rica, Jardim Tiradentes, Jardim Esperança, Vista Bela, Jardim Belvedere e Casa de Pedra.