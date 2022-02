Carro capota na Dutra, em Barra Mansa

Um veículo Honda/Civic capotou no início da noite deste domingo, por volta das 18h30min, no km 272, da Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, em Barra Mansa.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) o condutor perdeu o controle do veículo, colidiu contra a mureta central, vindo a capotar. No veículo estava um casal, a passageira de 35 anos, que não se feriu, e o condutor de 29 anos, que sofreu ferimentos no maxilar inferior e estava sendo suturado por equipe médica da Santa Casa de Barra Mansa.

Segundo os agentes da PRF, houve interdição parcial da via, pois o veículo ficou atravessado na pista, interditando as faixas esquerda e direita, tendo o fluxo de veículos seguido pelo acostamento até a retirada do veículo acidentado e liberação total da pista às 20h20min.

Houve congestionamento, mas, neste momento o fluxo já retornou ao normal.