Carro é recuperado no bairro Freitas Soares

Policiais militares receberam informações na tarde deste domingo, por volta das 14h15min, sobre um suspeito, que seria o gerente do tráfico na localidade, estaria com um veículo Nissan Sentra vermelho numa garagem alugada na Rua 27, no bairro Freitas Soares, bairro Freitas Soares, em Porto Real.

Os agentes foram até o local e a dona do imóvel informou que havia alugado a garagem por um período de três meses. Os agentes foram informados que o veículo tinha sido usado em assaltos na região.

O Nissan estava em nome de uma mulher de Cachoeira de Macacu (RJ). Os agentes foram até a casa do suspeito que teria perguntado “se teria como desenrolar”. O suspeito foi levado para a 100º Delegacia de Polícia, onde o veículo ficou apreendido para entregar para a proprietária. O suspeito foi ouvido e liberado em seguida.