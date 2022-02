Mais um veículo é recuperado pela Guarda Municipal em Barra Mansa

Carro, que foi furtado no dia 08 de fevereiro, estava estacionado no Centro

Em 24 horas, a Guarda Municipal de Barra Mansa recuperou dois veículos furtados. Neste sábado, 19, um Fiat Uno, que havia sido subtraído no dia 08 de fevereiro, foi encontrado na Rua Michel Wardini, no Centro. Um dia antes, um Corsa sedan foi encontrado no bairro São Luiz.

De acordo com o secretário de Ordem Pública, Capitão Daniel Abreu, após a denúncia de um possível carro abandonado, agentes da corporação foram até o endereço informado e em consulta ao sistema eletrônico, foi constatada a restrição por roubo ou furto no sistema nacional de veículos. “O carro foi encaminhado à 90ª DP e a Guarda fez o registro da ocorrência. O proprietário já foi comunicado e agora ele deve comparecer à unidade policial para retirar o veículo”, informou.

Daniel Abreu ainda reforçou o pedido para que a população continue contribuindo para o trabalho de ordenamento da cidade. “As denúncias da população auxiliam muito o trabalho da GM. Graças a elas os agentes conseguem realizar diversas ações ligadas, principalmente na área de segurança”, concluiu o secretário. Foto: Divulgação