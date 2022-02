A colisão envolvendo dois veículos na manhã deste domingo, deixou duas pessoas feridas, no sinal de trânsito, no cruzamento das Ruas 41-C com a Rua 43, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda. A colisão envolveu um Ômega e um Volkswagen Virtus. O motorista de um dos veículos ficou preso às ferragens.

Um carro por pouco não caía no córrego. O Corpo de Bombeiros foi acionado e está no local atendendo os feridos.