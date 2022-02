O motorista de um veículo Fiat Toro, perdeu o controle de direção e bateu madrugada deste domingo (20), contra a defensa metálica de proteção na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes (Beira-Rio), logo após a ponte Dr. Murillo César, que liga os bairros Aterrado e Niterói, em Volta Redonda.

O impacto foi forte e destruiu a defensa metálica. O carro foi parar sobre a calçada. Os airbags, do motorista e do carona, abriram com o impacto. Segundo testemunhas, o motorista abandonou o carro e deixou o local.