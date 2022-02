Posto de combustível é assaltado, em Volta Redonda

Bandidos que estavam em uma bicicleta assaltaram na madrugada de domingo, dia 20, um posto de GNV (Gás Natural Veicular), localizado na BR-393 (Rodovia (Lúcio Meira) no bairro São Luís, em Volta Redonda.

Segundo o frentista, os dois estavam em uma bicicleta. Um deles estava armado com uma pistola e anunciou o assalto. Foram roubados R$ 263 do estabelecimento. Após o assalto, a dupla fugiu no sentido Dom Bosco.

A Polícia Militar informou que a vítima disse que a bicicleta é rosa e um dos criminosos usava camisa preta.