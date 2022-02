PRF apreende drogas na Rio-Santos, em Angra dos Reis

Policiais rodoviários federais (PRF) apreenderam na madrugada deste domingo, dia 20, 108 quilos de cocaína, na BR-101 (Rodovia Rio-Santos), na altura do trevo da RJ-155 (Estrada Barra Mansa-Angra dos Reis), em Angra dos Reis.

Segundo os agentes, a maconha está avaliada em R$18 milhões. Ela estava sendo transportada num Voyage, que foi abordado no km 493. Os entorpecentes estavam divididos em tabletes dentro de três malas.

Segundo a PRF, o motorista do veículo, de 31 anos, disse que receberia R$ 1,5 mil para levar a droga de Pindamonhangaba (SP) ao Morro do Alemão, na cidade do Rio de Janeiro.

Ele recebeu voz de prisão e foi levado para a delegacia de Polícia Federal de Angra dos Reis. Sendo condenado pelo crime de tráfico de drogas, ele poderá pegar de cinco a 15 anos de prisão. (Foto: PRF)