ProJovem Urbano abre inscrições para 114 vagas em Volta Redonda

Jovens entre 18 e 29 anos poderão concluir o Ensino Fundamental e ter uma qualificação profissional. Estudantes receberão auxílio de R$ 100 e transporte

Estão abertas as inscrições para o Programa Nacional de Inclusão de Jovens (ProJovem Urbano) de Volta Redonda. Por meio de parceria entre a Prefeitura de Volta Redonda e a coordenação do programa, jovens entre 18 e 29 anos que saibam ler e escrever, e que querem concluir o Ensino Fundamental (até o 9º Ano), podem se matricular no programa, que terá duração de 18 meses e oferece também: curso de qualificação profissional (Administração), aulas de informática e bolsa auxílio de R$ 100, além de transporte.

Serão disponibilizadas 114 vagas. As aulas serão ministradas a partir do dia 2 de maio no Colégio Professora Delce Horta Delgado, no bairro Aterrado, das 18h30 às 22h. Para ter direito à bolsa auxílio, é necessário que o estudante tenha frequência mínima de 75% nas aulas, além de entregar os trabalhos propostos pelo curso.

A parceria com a coordenação do programa acontece por meio das secretarias de Educação (SME), de Ação Comunitária, além da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda). De acordo com a secretária de Educação, Therezinha dos Santos Gonçalves, a Tetê, para que o programa pudesse ser executado neste ano, a prefeitura vai oferecer o auxílio de R$ 100 e o transporte para os alunos.

“A pandemia afastou muita gente dos estudos e são muito importantes parcerias como essa para que possamos resgatar esse público, além de dar oportunidade para quem quer concluir os estudos. Mais uma vez o prefeito Neto mostra que o investimento na Educação é prioridade do governo municipal”, afirmou Tetê.

Inscrições

A matrícula pode ser feita nos CRAS (Centros de Referência da Assistência Social) dos bairros entre os dias 14 de março e 14 de abril. Os interessados devem levar cópia da identidade, CPF, Certidão de Nascimento, e de comprovante de residência. Também é preciso apresentar o original do Histórico Escolar e levar duas fotos 3×4. Outras informações estão disponíveis pelo telefone da secretaria de Educação: 3356-7000 (Gabinete).

“O ProJovem Urbano que é um programa do Governo Federal que tem como finalidade a formação integral dos jovens, por meio de uma efetiva associação entre a formação básica para a conclusão do Ensino Fundamental, e uma qualificação profissional, buscando assim a reinserção destes jovens na escola e no mundo do trabalho, oportunizando-lhes desenvolvimento humano e exercício efetivo da cidadania”, afirmou a coordenadora do ProJovem Urbano em Volta Redonda, Vanda Sobreira.

O Projovem Urbano foi criado para elevar a escolaridade dos jovens com idade entre 18 e 29 anos, que saibam ler e escrever e não tenham concluído o Ensino Fundamental. O programa tem como objetivo, a conclusão dessa etapa por meio da modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) integrada à qualificação profissional e ao desenvolvimento de ações comunitárias com exercício da cidadania.

Foto: Cris Oliveira/Secom/PMVR.