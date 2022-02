Atendimento móvel da saúde visita a Praça Nilo Peçanha, em BP

Nesta segunda (21), o caminhão de atendimento móvel da Secretaria de Saúde encampou uma série de serviços prestados à população, como preventivos, teste de glicemia, aferição de pressão e testagem para Covid 19, na Praça Nilo Peçanha.

Além da Saúde, outras setores do governo participaram da ação, como a Secretaria de Assistência Social, que marcou presença com a equipe do Ônibus Lilás, voltado ao combate e à prevenção da violência contra a mulher.

Desde o início do primeiro mandato, em maio de 2017, quando trouxemos o primeiro Castramóvel para Barra do Piraí, iniciamos diversos projetos de levar os serviços até os bairros, aproximando a prefeitura das comunidades – só na Saúde, são dois caminhões, sendo um específico para o cuidado com a saúde bucal. Fotos Júlio Araújo / PMBP