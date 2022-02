Uma casa pegou fogo na tarde desta segunda-feira, dia 21, por volta das 14h15min, na Rua Altamiro O’reilly, no bairro Vila Julieta, em Resende.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu apagar as chamas. As causas do acidente estão sendo apuradas. Não há informações sobre feridos. Foto: Redes sociais