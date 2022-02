Após solicitação do parlamentar, os dois departamentos farão parceria para implantação de redutores de velocidade em trecho marcado por acidentes

O deputado estadual Jari de Oliveira (PSB) esteve na Rodovia do Contorno, em Volta Redonda, na manhã desta segunda-feira, dia 21, acompanhado de engenheiro do Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), Fábio Moulin Rocha, e do diretor da 5ª Residência e Conservação de Obras de Barra Mansa do DER (Departamento de Estradas de Rodagem), Afonso Melo. Eles fizeram a medição para implantação de faixa de pedestre elevada e dois quebra-molas no trecho de acesso ao Conjunto Habitacional Jardim Mariana, localizado no 3,8 Km.

De acordo com os técnicos, até a próxima sexta-feira, dia 25, as placas de sinalização estarão no local e na próxima semana iniciam a construção dos redutores de velocidade. Na travessia de pedestres, que liga o condomínio ao ponto de ônibus, será implantada uma faixa elevada e o local ainda vai receber mais dois quebra-molas. O serviço será executado por parceria entre Dnit e DER. O primeiro vai confeccionar as placas de sinalização e fará a obra para implantação dos quebra-molas e faixa de pedestre elevada. Caberá ao DER o fornecimento do material.

A medida emergencial para evitar acidentes de trânsito, que acontecem com frequência no local, foi definida durante reunião entre o deputado Jari e o superintendente Regional do Dnit no Estado do Rio de Janeiro, Leive Márcio Rodrigues de Assis, no fim do mês de janeiro. Na mesma semana, o parlamentar também protocolou documento na Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro) solicitando ao Dnit a implantação de engenharia de tráfego para garantir segurança para os usuários nos dois sentidos de acesso ao Conjunto Habitacional Jardim Mariana, na Rodovia do Contorno. Jari também encaminhou a solicitação ao DER, o que possibilitou a parceria entre os órgãos.

“É muito bom saber que agora falta pouco para que os motoristas que trafegam pela Rodovia do Contorno e os moradores dos condomínios à sua margem tenham mais segurança. O Contorno é um segmento rodoviário de movimento intenso que se interliga ao condomínio residencial populoso. Acredito que as medidas emergenciais para reduzir a velocidade neste trecho, onde vem acontecendo acidentes cotidianamente, inclusive com vítimas fatais, vai reduzir o número de ocorrências”, disse Jari, acrescentando que, como representante da população, vai seguir fiscalizando o trabalho do Dnit e DER no local e se a ação trará o resultado esperado.