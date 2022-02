Mais uma etapa da reforma da UBSF Santa Cruz concluída

Estrutura metálica da cobertura foi finalizada e começa a fundação para construção do novo anexo

A reconstrução da Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) Guanahyro Ferreira Netto, no bairro Santa Cruz, continua a todo vapor. A estrutura metálica da cobertura do prédio foi concluída e a próxima etapa da obra é a fundação para construção do novo anexo.

As obras prevêem a reforma geral do prédio, inclusive com informatização e climatização do ambiente, priorizando a circulação do ar e de pessoas. O projeto conta ainda com a ampliação da central de esterilização e um abrigo para resíduos sólidos. A ordem de serviço para o início das obras foi assinada em dezembro. O valor do investimento é de R$1.033.088,68 e a previsão de execução é de oito meses.

Mais de 12 mil pessoas são atendidas pela USF do bairro Santa Cruz, que também recebe a população do Santa Rita do Zarur, Voldac, Ingá I e II, além de outras localidades próximas. A unidade funcionará em horário estendido até as 22 horas e aos sábados. Com a reforma, a previsão é aumentar o atendimento de estratégia de Saúde da Família dessa localidade, que, de acordo com as estimativas, concentra cerca de 30 mil moradores.

Após a reforma, moradores poderão contar com a cobertura de quatro equipes de estratégia de Saúde da Família, com médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem e agentes comunitários. A secretaria de Saúde está pleiteando ainda a instalação de uma base fixa e uma ambulância do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) que atenderá aos chamados da localidade 24 horas por dia.

A reforma geral da UBSF teve início em maio de 2019, na gestão passada, mas acabou paralisada no ano passado. O projeto precisou ser para atender às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) previstas na construção de unidade básica de saúde para receber equipes da estratégia de saúde da família.

CER III

Além da UBSF do Santa Cruz, uma série de obras está em andamento, entre elas a reforma do prédio anexo à Arena Esportiva Nicolau Yabrudi, localizada no bairro Voldac, onde será instalado o Centro Especializado de Reabilitação (CER III) e implementada a oficina ortopédica.

A demolição do local já foi concluída e a equipe está trabalhando na execução de alvenaria e emboço, montagem de novas escadas em estrutura metálica e na instalação de eletrocalhas.

No local, haverá atendimentos para pessoas com deficiência auditiva, física, intelectual e visual. Atualmente, esses atendimentos do CER ocorrem de forma descentralizada em três locais do município: em um prédio da Secretaria de Saúde, além do Follow-Up – centro de referência para crianças com atraso no desenvolvimento motor e intelectual – e do Polo de Ostomizados, que funcionam em locais separados.

Depois de pronto, o complexo de saúde na Arena Esportiva da Voldac vai abrigar todos os atendimentos, nos mesmos moldes do que acontece hoje com o Estádio da Cidadania. Eles ocuparão o prédio I, em uma área de aproximadamente 2.100 metros quadrados. O prédio II vai continuar sendo a sede da Secretaria de Esporte e Lazer (Smel).

Estrutura e funcionamento

O Centro Especializado terá ao todo 34 salas de atendimento, divididas em três pavimentos. O projeto arquitetônico também será dedicado às questões de acessibilidade, que prevê piso tátil, mapa tátil, rampas, corrimãos e barras de apoio.

No térreo haverá o funcionamento ambulatorial com consultórios para as seguintes especialidades: oftalmologia, neurologia, ortopedia, psiquiatria, pediatria, odontologia e sala de prótese.

No segundo pavimento será o atendimento do Follow–Up, com consultórios de pediatria, fonoaudiologia, psicologia, assistência social, salas de fisioterapia, integração sensorial, terapia intensiva motora e tratamento intensivo cognitivo.

Já o terceiro pavimento será destinado à reabilitação física, intelectual e visual, e contará com seis consultórios, salas de fisioterapia, integração sensorial, orientação visual de mobilidade, atividade de vida prática (espaço que simula os ambientes de uma residência) e ginásio terapêutico.

Fotos: divulgação/Secom/PMVR