Morre idosa agredida pelo filho e neto, no Centro de Barra do Piraí

Morreu na madrugada desta segunda-feira (21) a idosa de 69 anos que foi brutalmente agredida no Centro de Barra do Piraí, pelo filho e o neto, no último dia 3. Georgina Geralda de Souza Lima Parreira foi socorrida pelo Samu na ocasião e internada em estado grave na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da cidade. Alguns dias depois, ela foi transferida para a Casa de Saúde Santa Maria, em Barra Mansa, onde não resistiu

Segundo a Polícia Civil, a mulher dormia em seu apartamento, na Rua Moreira dos Santos, quando os suspeitos invadiram o imóvel, entraram no quarto e a esfaquearam diversas vezes no rosto, costas, braços e peito. Vizinhos escutaram gritos de socorro e chamaram a Polícia Militar.

Quando os agentes chegaram, se depararam com o imóvel arrombado e o filho e o neto da idosa ensanguentados, próximos à cena do crime. Eles foram presos em flagrante. Duas facas e um martelo foram apreendidos. A motivação do crime seria o envolvimento de pai e filho com tráfico, o que não era aceito pela idosa. (Foto: Cedida pela família)

Matéria: Foco Regional/Fernando Pedrosa