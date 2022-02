Policiais militares apreenderam nesta segunda-feira, dia 21, 12 quilos de maconha e aproximadamente um quilo de cocaína dentro de um Gol prata, no bairro Sapinhatuba 3, em Angra dos Reis.

Policiais foram recebidos a tiros e não revidaram. No local havia grande movimentação de veículos e pedestres e os agentes procuraram apenas se proteger.

No entanto, logo depois que os tiros cessaram, eles interceptaram o carro. O suspeito disse que estava chegando do Rio de Janeiro com as drogas e que receberia R$ 800 pela entrega. (Foto: Polícia Militar)