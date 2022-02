Um acidente ocorrido no final da manhã desta terça-feira, envolveu uma carreta e dois carros no km 273, da Rodovia Presidente Dutra, no bairro Cotiara, em Barra Mansa.

O acidente ocorreu no sentido São Paulo. Um dos carros ficou debaixo da carreta. No momento o congestionamento está em três quilômetros. Foto de leitor