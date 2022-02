Chuvas causam transtornos em Volta Redonda

A Defesa Civil de Volta Redonda interditou, na noite desta terça-feira (22), a Rua Hipólito da Costa, no Centro de Volta Redonda. O motivo é o risco de queda do letreiro de estrutura metálica da loja de uma operadora de telefonia, na esquina com a Avenida Amaral Peixoto. Segundo o órgão, o letreiro será removido, por questões de segurança, na manhã desta quarta-feira (23).

A interdição ocorreu após o temporal que atingiu a cidade à tarde, provocando alagamentos em diversos pontos, mas principalmente no início da Amaral Peixoto, no Conforto, na Vila Santa Cecília, Retiro e Jardim Belvedere. Até o momento desta publicação, a Defesa Civil ainda não tinha um balanço das ocorrências atendidas em consequência do temporal.

A forte chuva, acompanhada de rajadas de vento que chegaram a 60 km/h e muitos raios, começou por volta das 16h45min. Lojas nas proximidades do Posto JK voltaram a ser alagadas. Depois que a água baixou, comerciantes iniciaram a limpeza.

Na Vila Santa Cecília, o alagamento foi maior nas proximidades do Instituto Manoel Marinho. No Conforto, a Via Sérgio Braga e a Rua 4, no cruzamento com a 209, também tiveram alagamentos porque o nível do Córrego Secades subiu e ultrapassou o nível da ponte existente entre as duas ruas.

No Jardim Belvedere, novamente houve um grande alagamento entre a rotatória em frente ao Cemitério Portal da Saudade e a garagem de ônibus da Viação Agulhas Negras. A Rua 2, no bairro Vila Rica, também foi alagada e muitas crianças saíram assim mesmo, algumas no colo ou nos ombros dos responsáveis.

Houve queda de árvores e galhos, principalmente na região do Jardim Belvedere e no Conforto. Neste último, uma árvore caiu no início do Viaduto Alimo Antônio Francisco. Um carro que estava passando chegou a ser atingido, mas ninguém se feriu. Os motoristas que seguiam em direção à Vila Santa Cecília e Jardim Amália conseguiram passar utilizando a saída para a Rua 209.

Até o momento em que esta reportagem foi publicada, a Defesa Civil permanecia nas ruas.