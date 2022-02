Chuvas: Prefeitura de Volta Redonda investe em melhorias de encostas

Áreas definidas em relatório da Defesa Civil receberão intervenções preventivas contra temporais; Furban-VR também vai investir mais de R$ 490 mil em obras

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio do Furban-VR (Fundo Comunitário de Volta Redonda) e da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), tem investido em obras de melhorias em regiões de encostas, como forma de prevenção às fortes chuvas – foram mais de R$ 1 milhão para este tipo de intervenção em 2021. E para este ano, o governo municipal já está viabilizando mais melhorias.

Durante reunião realizada na última sexta-feira, dia 18, no gabinete do prefeito Antonio Francisco Neto, foram definidas as ações prioritárias. O encontro contou com a participação da direção do Furban-VR, de representantes da Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC) e da secretaria de Infraestrutura.

“Por conta dos temporais que atingiram o município nos últimos meses, surgiram alguns pontos que precisam de melhorias. O objetivo é que essas áreas não se tornem problemas mais graves nas próximas chuvas. Vamos minimizar os riscos e cuidar da nossa população”, afirmou Neto.

Durante o encontro, a Defesa Civil apresentou um relatório das regiões afetadas pelas recentes chuvas, indicando novas necessidades de intervenções preventivas. Diante do documento, o prefeito Neto liberou estudo de viabilidade para 38 obras que vão ganhar celeridade com a participação de vários órgãos do município. Além dessas, o Furban-VR prevê mais R$ 491.788,79 para investimentos em melhorias de contenções neste ano.

Melhorias beneficiaram comunidades de 17 bairros em 2021

A prevenção tem sido o foco das obras realizadas pelo Furban-VR. No ano passado, foram 31 intervenções em encostas de locais mais distantes da região central da cidade, atendendo comunidades de 17 bairros, dentre serviços como construção de muros de contenção e estabilização de talude.

“A parceria com o Conselho Comunitário, que representa os moradores de áreas de posse, além das associações de moradores dos bairros, tem sido fundamental para definirmos a melhor estratégia e atender a quem mais precisa. São obras que melhoram o dia a dia das comunidades e levam mais qualidade de vida”, explicou o diretor geral do Furban-VR, José Martins de Assis, o ‘Tigrão’.

As obras envolveram construções de contenções em sacaria e em solo cimento, muros de contenção de encostas e de arrimo, contenção e estabilização de pavimentos, estabilização de talude, dentre outras intervenções.

Foram atendidas comunidades dos bairros: São Sebastião; Belo Horizonte; Vale Verde; Vila Brasília; Retiro; Eucaliptal; Três Poços; Nova Primavera; Vila Americana; Três Poços; Candelária; Coqueiros; Conforto; Açude; Santo Agostinho; São Luiz; São João. Secom/PMVR