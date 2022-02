Curto-circuito em poste atinge poste no bairro Aterrado

A fiação de um poste pegou fogo, devido a um curto-circuito, no final da madrugada desta terça-feira (22), na Rua Assis Chateaubriand, em frente à sede da Aciap (Associação Comercial, Industrial e Agropastoril) no Aterrado, em Volta Redonda.

Alguns fios chegaram a se romper por causa do fogo. A concessionária de energia elétrica chegou ao local para fazer os reparos por volta das 7h45min.

Em razão do ocorrido, a rua onde fica o poste e as adjacentes estão sem energia elétrica. Até o momento desta publicação, não havia previsão de conclusão do serviço. Devido ao trabalho dos técnicos, a Rua Edson Passos estava parcialmente interditada. Fernando Pedrosa Foco Regional