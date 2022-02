Parlamentar afirmou que a associação desempenha papel fundamental no desenvolvimento das pessoas com deficiência

A APAE-RIO (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), localizada na Tijuca, no Rio de Janeiro, recebeu a visita do deputado federal Delegado Antonio Furtado nesta segunda-feira, dia 21. O parlamentar percorreu as instalações da unidade, criada em 1954, e conheceu um pouco mais sobre o serviço de acolhimento prestado aos usuários e seus familiares. Com base nas demandas identificadas, como a revitalização de salas e aquisição de novos equipamentos, o deputado pretende destinar emendas à APAE-RIO, para que os atendimentos hoje oferecidos possam ser ampliados.

O deputado afirmou que a APAE desempenha papel fundamental na promoção do desenvolvimento integral das pessoas com deficiência, completando que este acompanhamento permite que cada usuário seja protagonista de sua própria história, reconhecendo seus potenciais e criando autonomia.

– Estamos falando de qualidade de vida, de garantia de direitos e da atuação destas pessoas na sociedade. E a APAE, neste sentido, com seu dinamismo e vasta experiência, colabora para que as manifestações de discriminação e preconceito sejam combatidas, construindo uma narrativa de ocupação de espaços e, sobretudo, de respeito às diferenças – frisou.

Sobre as necessidades de políticas públicas neste segmento, o parlamentar considerou que um dos pontos mais importantes é apontar quais são as barreiras que impedem que os direitos garantidos sejam concretizados e aplicados em vários níveis.

– Pessoas com deficiência não desejam privilégios. Elas buscam apenas serem enxergadas com atenção, sem olhares que as limitem. A reivindicação é por meios que possibilitam o exercício dos direitos comuns. Tratar a diversidade como algo que faz parte da sociedade, valorizando as capacidades dessa população, deve ser prioridade não só nas políticas públicas, mas também nas atitudes de cada um de nós – concluiu o deputado.

Assessora de Imprensa/Natacha Prado