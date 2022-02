Engavetamento deixa três feridos na Dutra, em Barra Mansa

Um engavetamento ocorrido no início da tarde desta terça-feira por volta das 13 horas, deixou três pessoas feridas no km 273, da Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, no bairro Cotiara, em Barra Mansa. Policiais rodoviários federais (PRF) foram até o local e constataram que no local havia uma sinalização sobre obras na pista. Dois veículos que entravam na pista pela faixa da esquerda foram surpreendidos com uma carreta que seguia no mesmo sentido e não conseguiu frear.

Os veículos ficaram prensados entre as duas carretas, ocorrendo engavetamento. A caminhonete Fiat Strada ficou debaixo do cavalo-trator (cabine). A outra carreta que seguia à frente não parou no local. O condutor da carreta nada sofreu, mas o condutor do veículo Renault Captur, de 36 anos, sofreu ferimentos leves. O condutor do Fiat Strada, de 47 anos, que ficou preso à ferragens e seu filho, de 12, tiveram ferimentos leves.

Todas as vítimas foram socorridas para a Santa Casa de Barra Mansa, onde a equipe PRF constatou que ninguém sofreu nenhuma fratura ou qualquer ferimento mais grave. Devido ao acidente, que interditou totalmente a pista, houve um congestionamento de 15 km no sentido São Paulo. A pista foi liberada mais tarde.