Homem é detido pela PRF com animais silvestres na Dutra, em Piraí

Policiais rodoviários federais (PRF) detiveram na noite de segunda-feira, por volta das 20 horas, o condutor de um veículo Ford Ka (São José/SC), com animais silvestres, no km 227, da Rodovia Presidente Dutra, no Posto da PRF, no bairro Caiçara, em Piraí.

O veículo foi parado e durante fiscalização os agentes encontraram 17 aves silvestres, sendo quatro coleiros e 13 trinca-ferros. A PRF constatou também que algumas anilhas das aves apresentavam indícios de adulteração e em outras a numeração não correspondia a que constava na documentação apresentada pelo condutor.

Diante das constatações, o homem foi detido por suspeita de crime ambiental e falsificação, adulteração de selo público. A ocorrência foi encaminhada para a 94ª DP de Piraí para as providências cabíveis.