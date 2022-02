Consultas sobre o local de votação podem ser realizadas no site do TRE-RJ ou no aplicativo e-Título

Eleitoras e eleitores de Itatiaia inscritos nas seções 14, 15, 16, 17, 18, 149, 152, 159 e 164, que funcionavam na Escola Municipal Maria José de Aquino, devem ficar atentos à alteração do local de votação. No dia 13 de março, data da eleição suplementar para escolha de prefeito e vice no município, essas seções eleitorais irão funcionar no Centro de Educação Infantil Neli Pereira da Silva, na rua Francisco de Carvalho, sem número, na Vila Maia. “Obras no antigo local motivaram a alteração”, explica a chefe de cartório da 198ª Zona Eleitoral (Resende), Consuelo Toledo.

Eleitoras e eleitores das demais seções eleitorais que tenham solicitado alguma alteração devem confirmar o local de votação, consultando o site do TRE-RJ ou o aplicativo e-Título.