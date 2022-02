PRF prende mulheres com armas em ônibus na Dutra, em Piraí

Policiais rodoviários federais (PRF) estavam em trabalho de fiscalização na manhã desta terça-feira, por volta das 8h10min, contando com a equipe do Grupo de Operações com Cães da PRF (GOC) de combate ao narcotráfico, quando abordaram um ônibus da Viação Penha, linha (Curitiba-PR x Rio de Janeiro), no km 227, da Rodovia Presidente Dutra, no Posto da PRF, no bairro Caiçara, em Piraí.

Durante fiscalização, os agentes encontraram nas bagagens de mão de duas passageiras três armas com dois carregadores cada, sendo um fuzil de assalto Colt calibre 5.56 e duas pistolas da marca Bersa de fabricação argentina (calibre 9mm)

A mulher, de 39 e a jovem, de 19 anos, confirmaram que receberiam R$700,00 para entregar o material. As duas receberam voz de prisão em flagrante e a ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia, de Piraí.