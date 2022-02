Projeto Bombeiro Mirim tem aula inaugural em Volta Redonda

Crianças e jovens foram recebidas por agentes que atuaram em Petrópolis, após tragédia causada pela chuva, na última semana

A Prefeitura Municipal de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), realizou nesta segunda-feira, 21, em parceria com o 22º Grupamento de Bombeiros Militar (GBM), a aula inaugural do Projeto Bombeiro Mirim para 50 crianças e jovens com idades entre 07 e 16 anos. O objetivo da ação é formar líderes no enfrentamento de situações de emergência, provocando mudanças comportamentais nas áreas ambientais, sociais e de defesa civil.

O evento contou com a presença do secretário municipal de Ação Comunitária, Munir Francisco; a diretora do Departamento de Proteção Social Básica da Smac, Rosane Marques; do subcomandante dos Bombeiros de Volta Redonda, major Anderson Cardoso; além de agentes que atuaram em Petrópolis após a tragédia causada pelas fortes chuvas que atingiram o município na última semana.

As crianças e adolescentes inscritos nesta primeira etapa do projeto serão acompanhados pelos CRAS (Centros de Referência da Assistência Social), dos bairros Três Poços e Belo Horizonte.

“A gente fica muito feliz em ver que nossas crianças estão empolgadas com o retorno do projeto Bombeiro Mirim. Além de muita diversão, eles aprenderão sobre diversos assuntos importantes que, eu tenho certeza, levarão para toda vida”, destacou Rosane Marques, a Branca.

O secretário Munir Francisco agradeceu ao Governo do Estado do Rio de Janeiro e ao comando do Corpo de Bombeiros por retornar com esse belíssimo trabalho social. “Agradeço ao governador Claudio Castro, ao comandante do 22º GBM e, em especial, ao major Anderson, que trabalha com muita dedicação para realização desse projeto que é muito importante para a Smac”.

Bombeiros compartilham experiências vivenciadas em Petrópolis

Um dos momentos mais emocionantes da aula inaugural foi quando os agentes dos bombeiros compartilharam com as crianças e adolescentes experiências vivenciadas em Petrópolis, na região serrana do Estado do Rio de Janeiro. A cidade foi arrasada por temporal na terça-feira, 15.

“Eu e outros agentes da corporação estivemos em Petrópolis neste domingo, 20. A cidade está completamente destruída. Muita gente passando fome e sofrendo. Nós vamos conversar sobre essas tragédias que acontecem em diversos locais de nosso país para aprender, desde pequenos, que temos que ajudar as pessoas. Um coleguinha precisa ajudar o outro e nós todos devemos respeitar a natureza: não jogando papel na rua, não poluindo e desmatando”, falou o major Anderson.

“É muito importante que valorizemos esses heróis, que atuam na linha de frente nessas e em tantas outras situações”, concluiu.