Ação foi movida pelo número de denúncias à Prefeitura de Volta Redonda sobre as dificuldades de transitar e estacionar nas proximidades destas lojas

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), por meio da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), iniciou na manhã desta terça-feira, 22, a entrega de um comunicado oficial aos proprietários de agências de venda de automóveis do município. O objetivo da ação é alertar sobre o grande número de denúncias recebidas relativas a veículos em manutenção, parados ou estacionados sobre as calçadas.

O documento orienta para que mantenham as calçadas desobstruídas para garantir o direito de ir e vir do pedestre e a acessibilidade das Pessoas Com Deficiência (PCDs) ou com mobilidade reduzida. Neste primeiro momento, a ação é educativa, mas o não cumprimento das orientações poderá acarretar medidas previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Os agentes da guarda municipal começaram a atuar pelas lojas do bairro Niterói e foram bem recebidos pelos comerciantes locais, que concordaram em fiscalizar o entorno de suas lojas.

Para o proprietário de uma agência de veículos Marcos Pinheiro, “essa iniciativa é 100% boa. Aqui é muito importante porque passam muitas pessoas em cadeiras de rodas, pela proximidade de hospitais e clínicas médicas. Eu sempre cuido da calçada para ficar desimpedida e auxilio meus clientes a estacionarem de forma correta. Precisamos fazer certo para termos um retorno positivo”, disse.

De acordo com o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, “temos recebido muitas denúncias de pessoas com dificuldades para transitar nas calçadas, por estarem ocupadas por carros. Por isso, decidimos protocolar esse comunicado para que acessibilidade seja respeitada, principalmente daqueles que precisam das calçadas desobstruídas para transitarem em condições seguras, como é o caso dos idosos e Pessoas Com Deficiência”, frisou. Secom/PMVR/Fotos Divulgação