Volta Redonda conclui obras de revitalização na UBS Jardim Paraíba

Atendimentos serão retomados nesta terça-feira, dia 22, das 8h às 18h

Após três meses de obras, a Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), entrega nesta terça-feira, dia 22, as obras de revitalização da UBS (Unidade Básica de Saúde) Jardim Paraíba. Foram feitas melhorias na iluminação, telhado, piso, pintura e acabamento geral. A UBS Jardim Paraíba conta com recepção, salas de consultório e vacinação, sala de curativo, sala para depósito de material e banheiro.

A unidade enfrentava problemas estruturais no piso e infiltrações no telhado. As obras foram executadas pelo Furban-VR (Fundo Comunitário de Volta Redonda). Os atendimentos serão retomados nesta terça-feira, na Rua 546, número 95-A, no bairro Jardim Paraíba. O horário de funcionamento é das 8h às 18h.

A unidade atende 2,4 mil pessoas em diversos procedimentos da Atenção Básica, como: vacinação, consultas de rotina, distribuição de medicamentos, curativos, entre outros. A média mensal de atendimentos médicos na unidade é de 600 consultas. Atualmente, três médicos, dois clínicos gerais e um pediatra atuam na UBS.

De acordo com a coordenadora da Atenção Básica em Saúde da SMS, Albanéa Trevisan, os trabalhos de melhoria do espaço vão garantir mais conforto aos usuários.

“A partir das obras de revitalização, vamos oferecer um espaço mais agradável e seguro aos moradores e aos profissionais de saúde que trabalham na unidade”, disse.

Foto: Cris Oliveira- Secom/PMVR