VR em Ordem: motos barulhentas são removidas ao depósito público

Entre os flagrantes estão motos com chassi ‘picotado’ e escapamento adulterado

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), através da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), e o 28º Batalhão da Polícia Militar (BPM) realizaram o ordenamento das ruas da cidade com a Operação VR em Ordem, entre a sexta-feira e o domingo (18 a 20), em localidades de muito movimento de bares e restaurantes, além dos alvos de denúncias por parte da população. Foram encaminhados ao Depósito Público Municipal 10 veículos irregulares.

“As seis motocicletas que foram levadas ao depósito tinham problemas como escapamento ‘aberto’ e fazendo muito barulho, além de placa dobrada, condutor sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), sem capacetes, sem retrovisores, além de uma moto com chassi ‘picotado’, que foi encaminhada à 93ª DP, juntamente com o condutor para as medidas cabíveis, entre outras falhas graves”, apontou o comandante da GMVR, inspetor João Batista dos Reis.

Dos carros removidos, dois foram flagrados abandonados em vias públicas, após terem se envolvidos em acidentes de trânsito em locais diferentes, sem que tivesse sido feita qualquer sinalização por parte dos condutores envolvidos. Outros dois veículos apresentaram irregularidades que não puderam ser sanadas no local.

“As operações do VR em Ordem ocorrem em todos os dias, mas sempre são intensificadas nos fins de semana, quando as denúncias aumentam também. São essas denúncias que nos ajudam a planejar as ações de fiscalização”, explicou o secretário da Semop, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

Fotos cedidas pela Semop/Secom/PMVR