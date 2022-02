Em comemoração ao Dia Nacional do Imigrante Italiano, o Horto Municipal de Porto Real recebeu na última segunda, 21 de fevereiro, a abertura de uma exposição que visa fomentar a Cultura Italiana no município. A exposição segue até o próximo dia 25, estando aberta para visitação de todos que desejam conhecer um pouco mais sobre essa cultura que ajudou a escrever a história de Porto Real, como a primeira Colônia Italiana do Brasil.

A exposição é realizada pela Associação Vittorio Emanuele II, com apoio da Departamento de Cultura do Município, e durante a abertura, quem esteve presente pôde conferir de perto as danças com o grupo ‘Belle Ballerine’ e comidas típicas da cultura italiana. Além disso, a Rainha Festa Italiana, Marcela Motta, e também os descendentes das primeiras famílias italianas estiveram para abrilhantar o evento de abertura.

Para incentivar ainda mais a Cultura Italiana entre os estudantes da rede pública municipal de ensino, a Secretaria Municipal de Educação iniciou nesta terça, 22, uma escala de visitação à exposição. “Temos um compromisso de ajudar na preservação histórica e cultural italiana, que desde 1875 muito orgulha a cidade. Quero parabenizar todos os descendentes e reforçar que estamos empenhados em contribuir para que a cultura italiana seja cada vez mais próspera”, destaca o Prefeito Alexandre Serfiotis. Foto: Raone Santana.