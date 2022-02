Futebol Arte da AAP-VR completa 17 anos

Foi com bolo de aniversário, refrigerantes e, claro, com uma boa pelada, que os “atletas” que fazem parte do Projeto Futebol Arte, da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda comemoraram, hoje, os 17 anos do projeto, que acontece no mini estádio da Ilha São João, em Volta Redonda, e no Central Sport Clube, de Barra do Piraí. O diretor de Cultura, Esporte e Turismo da AAP-VR, são 120 inscritos em Volta Redonda e o mesmo número em Barra do Piraí.

Segundo a gerente da Diretoria de Cultura, Raquel Almeida Ribeiro de Oliveira, o futebol arte, que, na Cidade do Aço, é praticado as quartas e sextas-feiras, das 7h às 10h30min, além de proporcionar lazer, ajuda na preservação da saúde. “Muitos falam que, depois que começaram a jogar futebol, deixaram de procurar os médicos”.

Para a professora de Educação Física Fernanda Lewer, que orienta os atletas no mini estádio da Ilha São João, “além da saúde, é muito importante para todos o convívio social. Alguns já não jogam mais e continuam vindo aqui, onde encontram amigos e fazem outros”. Já o diretor Artur Gomes de Lima explica como funciona o projeto.

“Aqui, temos jogadores de 52 a 84 anos. Para participar basta ser associado da AAP-VR, atestado médico e comprovante de vacinação contra a Covid 19”.

Antes de cantar os parabéns pelos 17 anos de projeto, falando pelos seus companheiros, o aposentado José Maria da Rocha, que faz parte do Futebol Arte desde a fundação, disse que a atividade física representa saúde.

“Mas representa muito mais, representa camaradagem, amizade, confraternização. Todos têm aqui o meu exemplo, com 80 anos, e o do nosso amigo conhecido por Barra Mansa, com 84 anos. Eu costumo dizer a todos que o futebo arte representa mais saúde e menos remédio”, concluiu.