Hemonúcleo de Barra Mansa celebra 30 anos

Em 2022, instituição atingiu a marca de 160 mil doações, beneficiando cerca de 480 mil pessoas

Hemonúcleo de Barra Mansa completou nesta terça-feira, dia 22, 30 anos de atividades. Fundado em 1992 com a importante missão de salvar vidas, a instituição atingiu a marca de 160 mil doações neste ano, sendo cerca de 480 mil pessoas beneficiadas durante todo esse período.

A unidade é responsável pelo fornecimento de bolsas de sangue para as unidades de saúde do município (Santa Casa de Misericórdia, Casa de Saúde Santa Maria e o Hospital da Mulher), além de beneficiar o Hospital Dr. Luís Pinto, em Rio das Flores, o Hospital Escola e o Centro Integrado de Nefrologia e Diálise (Cined), em Valença.

Segundo a coordenadora da unidade, Thaís Mendes, o Hemonúcleo possui extrema importância na rede de saúde do município e do estado. “Talvez as pessoas não tenham noção da dimensão do trabalho que é realizado aqui. Nós somos distribuidores de bolsas de sangue não apenas para Barra Mansa, mas também para outras cidades do estado”, revelou, acrescentando a importância da doação de sangue.

– No município temos uma enorme procura de bolsas de sangue devido aos diversos tratamentos oferecidos pela rede municipal de saúde e contamos com uma população bem envolvida na causa. Com isso, estamos mês a mês batendo o número de doações e de novos doadores. Isso é sinal de que nossas campanhas estão atingindo um novo público e assim formando uma nova geração de doadores – completou Thaís.

O secretário de Saúde, Sérgio Gomes, fez questão de agradecer a toda população. “Quando olhamos os dados é possível ver que temos uma comunidade unida em prol do bem, do próximo. Nós só temos que agradecer a todos os doadores de Barra Mansa e das cidades vizinhas, que sempre se empenham na missão de salvar vidas”, concluiu.