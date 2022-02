Imunização deve ser feita somente mediante comprovação médica

Pinheiral dá início a vacinação da terceira e quarta dose de reforço contra a Covid-19 em pessoas imunocomprometidas de 12 a 17 anos, incluindo gestantes e mulheres em período pós-parto e mediante comprovação médica, conforme estipulado por Nota Técnica do Ministério da Saúde. No município a imunização ocorre de segunda a sexta-feira, de 8h às 15h30, em todas as Unidades Básicas de Saúde da Família.

Conforme determinado pelo Plano Nacional de Operacionalização, estão inclusos no grupo de imunocomprometidos: Imunodeficiência primária grave; Quimioterapia para câncer; Transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH) uso de drogas imunossupressoras; Pessoas vivendo com HIV/AIDS; Uso de corticóides em doses maiores ou iguais a 20mg por dia de prednisona, ou equivalente, por ≥ 14 dias; Uso de drogas modificadoras da resposta imune; Auto inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias; Pacientes em hemodiálise; Pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas.

A dose de reforço da Pfizer (imunizante indicado), deve ser aplicada oito semanas após a imunização da 2ª dose, enquanto a 4ª dose só pode ser tomada quatro meses após aplicação da 3ª.