Um princípio de incêndio atingiu uma Kombi no final da manhã desta quarta-feira, na Avenida Joaquim Leite, em frente a loja Casas Bahia, no Centro, de Barra Mansa.

O fogo começou no motor e motoristas tentaram apagar o fogo que foi combatido com a chegada do Corpo de Bombeiros. Ninguém ficou ferido. Foto: Folha do Interior