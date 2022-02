Obra da nova rede de água da Beira-Rio avança em Volta Redonda

Equipes já assentaram 300 metros de tubulação; melhoria vai beneficiar cerca de 130 mil habitantes

A troca da rede de abastecimento da Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, a Beira-Rio, avançaram nesta semana, com os trabalhos acontecendo nas proximidades da Avenida Pernambuco, no bairro Belmonte. De acordo com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR), as equipes da empresa responsável pela obra já assentou cerca de 300 metros da nova tubulação.

“Apesar do período de chuvas frequentes, a obra está conseguindo avançar. Com o tempo melhorando, acredito que os trabalhos acelerem. É uma obra muito importante para a cidade e que vai beneficiar grande parte da população”, afirmou o presidente do Saae-VR, Paulo Cezar de Souza, o PC.

Já se encontram disponíveis 60% do material de ferro fundido que será utilizado na obra, que atende essa fase inicial dos trabalhos. Dentre os materiais, também estão dois cavaletes em aço carbono (600 mm de diâmetro), um com 21 e outro com 23 metros, que vão ser colocados nas travessias dos córregos Carvalhos e Coqueiros. Conforme a obra for avançando, o restante do material será entregue.

Investimento será de R$ 13 milhões

A obra vai trocar mais de cinco quilômetros de rede de abastecimento de água na Beira-Rio. Com investimentos de aproximadamente R$ 13 milhões, o objetivo é resolver um problema histórico no abastecimento da cidade, beneficiando cerca de 130 mil habitantes nos bairros atendidos pela rede.

Serão construídos 4.614 metros de rede adutora de água potável ao longo da avenida, no trecho compreendido entre a Estação de Tratamento de Água (ETA) Belmonte e o bairro Niterói, com diâmetro de 600 mm em ferro fundido. Também serão feitos 660 metros de rede a partir do bairro Niterói até a esquina da Avenida Sávio Gama com Rua Otávio, no bairro Voldac, com diâmetro de 500 mm também em ferro fundido, totalizando 5.274 metros.

Serão investidos aproximadamente R$ 2,8 milhões de mão de obra, que se somam ao valor estimado dos materiais que serão utilizados: R$ 10 milhões – totalizando os quase R$ 13 milhões em investimentos. Fotos: Cris Oliveira – Secom/PMVR.