Expectativa é de que a via seja liberada para trânsito na primeira quinzena do próximo mês

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) avança com as obras de reconstrução da galeria de água pluvial que se rompeu na Rua Doutor Mário Ramos, no Centro de Barra Mansa. De acordo com a autarquia, já foi realizada a concretagem de duas tampas de galerias.

“Esse é um trabalho que tem de ser feito em partes, uma fase já foi concretada e aterrada. Estamos realizando novas escavações, para deixar outra parte da galeria livre e construir novas tampas para substituir as que foram quebradas”, explicou o José Geraldo Mattea Salgado Santos, coordenador administrativo e financeiro do Saae-BM.

A expectativa é que o serviço seja concluído até a segunda semana de março. “A chuva recorrente no final da tarde tem atrapalhado a nossa programação, pois temos que ficar fazendo novas escavações para que o serviço seja realizado. Nossa equipe está empenhada no trabalho para que até a metade do mês de março a via seja liberada para a população, com segurança”, ressaltou o coordenador, destacando que o abastecimento de água e gás da localidade não está comprometido.

Trânsito no entorno

Devido às obras para reparar o rompimento de uma rede pluvial, o fluxo de veículos segue alterado na Rua Doutor Mário Ramos e ganhou na semana passada um reforço na sinalização a fim de melhor orientar motoristas e pedestres. Segundo a Secretaria de Ordem Pública o tráfego está completamente interrompido entre o trevo de acesso à via e o posto de combustíveis, onde os trabalhos da Defesa Civil, Secretaria Municipal de Manutenção Urbana e Saae acontecem.

No trecho entre a Avenida Joaquim Leite e a Rua José Maria da Cruz, o fluxo segue em mão dupla. Já em parte da Rua Monsenhor Costa até a Rua Doutor José Alves, o sentido foi invertido; agora os motoristas apenas descem pelo trecho, seguindo para a Avenida Joaquim Leite. Fotos: Felipe Vieira