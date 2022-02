Polícia Civil prende suspeito de tentativa de homicídio, em Resende

A Polícia Civil prendeu na terça-feira (22), em Itatiaia, um jovem, de 19 anos, suspeito de uma tentativa de homicídio praticada em 2020 em Resende. Os agentes cumpriram na Vila Niterói um mandado de prisão expedido pela 1ª Vara Criminal de Resende.

O crime aconteceu no bairro Cidade Alegria e, segundo o delegado de Itatiaia, Vicente Maximiliano, teria sido motivado por briga de facções do tráfico de drogas. O jovem foi preso depois de a polícia ter sido informada que ele estava circulando num Gol vermelho. Ao ser abordado, o suspeito chegou a alegar que estava sem documentos, mas sua identidade foi confirmada através de uma carteira de trabalho encontrada no veículo. (Foto: Polícia Civil)