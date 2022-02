Inscrições foram abertas nesta segunda-feira, dia 21 e seguem até o dia 28/02

A Prefeitura de Resende, através da Secretaria Municipal de Educação, por meio do Centro Municipal de Atendimento ao Educando (CEMAE), abriu as inscrições para os cursos gratuitos de Libras, Braille e Deficiência Intelectual, nesta segunda-feira, dia 21. As vagas são limitadas para cada modalidade.

O prazo para as inscrições seguem até às 16h30, do próximo dia 28. Para o curso de Libras, as inscrições podem ser feitas através do link:https://tinyurl.com/cursolibras2022 . Para o curso de Braille são feitas em:https://tinyurl.com/cursobraille2022 . E já para o de Deficiência Intelectual os candidatos se inscrevem em: https://tinyurl.com/cursodedi2022 .

Serão oferecida 40 vagas para cada curso e que serão preenchidas respeitando alguns critérios, conforme o edital: 50% das vagas serão destinadas à profissionais que atuam na rede pública municipal de ensino e 50% das vagas para a demanda social, que estão incluídos: familiares de surdos e pessoas com deficiência visual, profissionais públicos e demais profissionais como pedagogos, psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos e neuropsicopedagogia, que atuam em Resende.

A secretária municipal de Educação, Rosa Frech, destaca que os cursos serão em formato online através de plataforma e grupo de comunicação. Os cursos de Braille e Deficiência Intelectual possuem uma carga horária de 40 horas e duração de março a julho de 2022. Libras tem carga horária de 120 horas e duração de março de 2022 a julho de 2023.

O curso de Libras tem previsão de acontecer às terças-feiras, às 19h30; Deficiência Intelectual, também às terças-feiras, às 19h30; e Braille será às quartas-feiras, às 19h.

-Os cursos têm como objetivo capacitar os profissionais da área e também os familiares de surdos e de pessoas com deficiência visual, beneficiando e promovendo a inclusão de todos do município. A gestão entrará em contato para a pré-seleção dos candidatos através do e-mail e telefone informados no ato da inscrição. Os candidatos precisam ficar atentos na hora da inscrição e enviar os dados corretos. Os cursos já são oferecidos há alguns anos pela gestão municipal, mas devido à pandemia da Covid-19 tiveram que ser adaptadas para o online para garantir a proteção de todos. Percebemos que há uma grande procura das vagas pela população – comentou Rosa Frech.

Mais informações pelo telefone do CEMAE: (24)3354-3559.