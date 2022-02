Angra Audax sofre sua terceira derrota seguida

Após duas derrotas em Volta Redonda, contra o Voltaço e contra o Vasco, o Angra Audax enfrentou o Bangu, no estádio Moça Bonita, e o resultado foi negativo novamente.

No primeiro tempo, o Bangu abriu o placar aos 28 do primeiro tempo, com Nascimento. Já no segundo tempo, Léo Bueno do Audax foi expulso e Lucas Duarte do Bangu ampliou o placar para 2 a 0.

O Angra Audax segue com 7 pontos na tabela, com duas vitórias, um empate e seis derrotas. O próximo jogo do Angra Audax será contra o Madureira, dia 6 de março.