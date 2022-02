Parlamentar votou a favor do benefício, que também vale para imóveis alugados

A emenda constitucional que prevê isenção de pagamento de IPTU para igrejas e templos de qualquer crença foi promulgada recentemente. O deputado federal Delegado Antonio Furtado, que votou a favor do benefício, afirmou que a iniciativa consolida e reforça a imunidade tributária dos espaços religiosos.

O parlamentar explicou que a prerrogativa se estende aos templos que realizam as cerimônias em imóveis alugados, completando que antes da mudança, os contratos de locação estabeleciam a transferência de responsabilidade do pagamento do IPTU do locador para o locatário.

– Além de contrariar a intenção de desonerar os templos, as entidades religiosas acabavam arcando com o pagamento. A solução era recorrer à justiça para garantir o direito. Votei sim com a certeza de que esse incentivo resultaria em consequências positivas, possibilitando a ampliação de projetos voltados para a evangelização e obras de caridade – ressaltou.

O deputado ainda lembrou que muitos templos sobrevivem de doações e que, mesmo enfrentando dificuldades para manter suas portas abertas, desempenham papel importante na sociedade.

– As entidades religiosas, independente da denominação, são fundamentais no fortalecimento da fé e na crença em dias melhores, sobretudo em momentos difíceis, como o enfrentamento à pandemia. Não há quem não fique fragilizado de alguma forma. Apoiar esses espaços significa ajudar centenas de pessoas que buscam um caminho com mais esperança para seguir – concluiu o deputado. Assessora de Imprensa/Natacha Prado