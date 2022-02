A Prefeitura de Volta Redonda informa que, devido ao feriado de Carnaval, um esquema especial foi montado para manter os serviços essenciais funcionando. Confira o que abre e o que fecha durante o feriado prolongado de 26 de fevereiro a 2 de março:

Espaços Culturais

A Biblioteca Municipal Raul de Leoni, o Espaço das Artes Zélia Arbex e os memoriais Zumbi e dos Ex-Combatentes estarão fechados durante o feriado prolongado.

A galeria de arte urbana ‘Erastotenes Roberto Alves de Sousa’, na passarela do viaduto Nossa Senhora das Graças, permanece aberta 24 horas todos os dias.

Zoológico Municipal (ZOO–VR)

O Zoológico Municipal de Volta Redonda ficará aberto ao público nos dias 26 e 27/02 e 1º e 2/03. Como tradicionalmente acontece, o zoológico ficará fechado na segunda-feira, dia 28 de fevereiro, para manutenção.

O horário de funcionamento será normal, das 8h às 16h30. Não é necessário realizar agendamento. Entretanto, as normas sanitárias de prevenção à doença devem ser respeitadas: uso de máscara e higienização das mãos.

Secretaria Municipal de Fazenda

Os guichês de atendimento da SMF não funcionarão neste período, retornando o atendimento normalmente na quinta-feira, dia 03.

Saae-VR

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR) vai operar em regime de plantão durante o feriado prolongado. Quem tiver problemas com esgoto ou abastecimento de água pode entrar em contato com a autarquia pelos números 115 ou (24) 3344-2900.

Cemitério e Funerária Municipal

O Cemitério Municipal Bom Jardim Isidório Ribeiro, no bairro Retiro, estará aberto para visitas durante o feriado prolongado, das 7h às 17h30. A funerária municipal funciona 24 horas por dia em sistema de plantão.

Coleta de lixo e Coleta Seletiva (SMI e SMMA)

A coleta de resíduos sólidos domiciliares e comerciais (lixo) funcionará normalmente durante os dias de Carnaval.

Já a coleta seletiva não vai funcionar na terça-feira, dia 1º. O serviço permanece sendo oferecido no sábado, domingo, segunda e quarta-feira.

Saúde (SMS)

Os hospitais municipais São João Batista (HSJB), Dr. Munir Rafful (HMMR) e Nelson Gonçalves funcionarão normalmente durante o feriado prolongado, assim como a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Santo Agostinho e o Serviço de Pronto Atendimento – CAIS Conforto.

Vacinação e testagem para Covid-19

A Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) Conforto ficará aberta de 26 de fevereiro a 02 de março para aplicações de doses da vacina contra a Covid-19, no atendimento de crianças e adultos. O horário de funcionamento é das 8h às 16h.

A testagem para Covid-19, neste período de 26 de fevereiro a 2 de março, ficará disponível na UBS (Unidade Básica de Saúde) Jardim Paraíba – em funcionamento provisório na antiga Policlínica da Mulher (Rua Luiz Alves Pereira, ao lado do Colégio Professora Delce Horta Delgado, no bairro Aterrado).

O horário de atendimento é das 7h às 19h, mediante o agendamento prévio pelo link: https://encurtador.com.br/pzHJO. Vale ressaltar que a prioridade no acolhimento é para pacientes (sintomáticos) que apresentem sintomas gripais.

Durante esse período, em qualquer eventualidade, os usuários devem procurar as unidades de urgência e emergência do município.

Educação (SME)

Não haverá aula na rede municipal de ensino durante o feriado. As atividades retornam normalmente em todas as unidades escolares na quinta-feira, dia 03/03.

Esporte e Lazer (Smel)

A Arena Esportiva de Volta Redonda ficará fechada de sábado (26) a quarta-feira (02), reabrindo na quinta-feira, dia 3. O Parque Aquático funcionará normalmente de sábado (26) a terça-feira (1º), das 8h às 17h. Na quarta-feira, dia 02, é dia de limpeza, por isso o espaço estará fechado.

Guarda Municipal (GMVR)

A Semop (Secretaria Municipal de Ordem Pública) estará em patrulhamento nas ruas, através da Guarda Municipal, durante 24h no período de Carnaval. As rondas serão intensificadas, principalmente nos locais de maior movimento à noite, além dos agentes estarem atentos para os possíveis eventos clandestinos, cumprindo o decreto 16.999, de 18 de fevereiro de 2022.

Ônibus Tarifa Zero (STMU)

O ônibus do Tarifa Zero funcionará apenas no sábado, dia 26, até às 14 horas. O transporte será retomado na quinta-feira, dia 03. Secom/PMVR