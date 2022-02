Deputado Estadual Jari defende servidores públicos em Projeto de Lei

Semana na Alerj também foi marcada por discurso em favor dos servidores municipais de Volta Redonda e cobrança de informações do Estado

O deputado estadual Jari de Oliveira (PSB) assinou como coautor o Projeto de Lei 4810/2021 sobre o estágio probatório dos servidores públicos. Com a medida, funcionários aprovados em concurso, e que já tenham passado por esse período de testes no mesmo órgão em que assume um novo cargo, ficarão isentos de fazer o estágio novamente, desde que comprovada capacidade para o exercício do serviço público. O documento ainda ressalta a importância do período de experiência como instrumento de avaliação para a administração pública por validar se o cidadão está apto a desempenhar o cargo.

“Sempre lutei e defendi as pautas dos servidores públicos. Na minha primeira sessão na Alerj, votei a favor da gratificação para as forças militares e, agora, com esse Projeto de Lei vou poder ajudar quem assume a função pública e muda de cargo, mediante concurso, dentro do próprio órgão. O estágio probatório é importante, mas não precisa ser refeito por quem já demonstrou ser capaz de prestar um bom serviço”, destacou o deputado.

Ainda na defesa dos servidores públicos, o deputado estadual Jari se posicionou durante sessão da Alerj sobre o problema enfrentado pelo funcionalismo em Volta Redonda, que reivindica aumento salarial de 10,18%, depois de nove anos sem reajustes.

“Entendo que os servidores são fundamentais para o funcionamento da cidade. Acho justa a reivindicação de aumento salarial. Os funcionários estão com salário defasado e abaixo do mínimo nacional, pois não recebem reajuste há nove anos” constatou Jari, colocando o mandato à disposição da categoria.

Jari quer informações do Estado sobre a compra de material esportivo acima do preço de mercado

Ainda nesta semana, o deputado estadual Jari protocolou ofício, a ser encaminhado ao governo do Estado, solicitando informações sobre a compra de material esportivo a preços acima do mercado. “Prezando pela transparência na administração pública, pedi explicações ao Governo do Estado do Rio sobre a negociação, amplamente divulgada na mídia, sobre a compra de material esportivo a preços exorbitantes para serem distribuídos aos municípios fluminenses”, disse o parlamentar.

Ao lado da população – Na quarta-feira, dia 23, Jari votou pela derrubada do veto do governador Claudio Castro ao Projeto de Lei 4915/2021, que acaba com a taxa de emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV) no Estado do Rio de Janeiro, já que o documento impresso não é mais fornecido aos proprietários de veículos. A decisão da Alerj representa uma economia de R$ 69,23 para na hora de fazer o licenciamento anual do veículo junto ao Detran-RJ. A taxa cai de R$ 242 para R$ 172,77.