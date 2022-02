A campanha da loja Casa do Gelo, junto com o projeto “Volta Redonda Solidária”, Rádio Cidade do Aço, Igreja Filadélfia, Farmácia Vital Retiro e Seu Doutor Consulta, entregou nesta terça-feira (22) as doações recebidas para as vítimas da tragédia de Petrópolis, região serrana do estado do Rio. Água mineral, produtos de higiene pessoal, cestas básicas e produtos de limpeza foram entregues à Cruz Vermelha de Petrópolis.

Além de ser um ponto de doação, a Casa do Gelo também disponibilizou o transporte até a região serrana do estado. “Um caminhão da empresa saiu cheio de Volta Redonda com as doações e foi entregue à Cruz Vermelha de Petrópolis. Gostaria de agradecer a todos que dispuseram a doar. Não podemos deixar nossos irmãos de Petrópolis desamparados”, disse Geraldinho, da Casa do Gelo.