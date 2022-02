Um engavetamento entre três carros complica o trânsito, na manhã desta quinta-feira (24), no trecho urbano da BR-393 (Lúcio Meira), em Volta Redonda. O acidente foi na pista sentido Barra Mansa, próximo da Passagem Superior da CSN.

Até o momento desta publicação não havia informações sobre feridos, mas uma ambulância do Samu estava no local. (Foto: Diego Júnior)